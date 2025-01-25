Шунт или стент: как сегодня борются с атеросклерозом и какой метод лучше

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34 0

Хирург Григорьян: стентирование — более щадящий метод при атеросклерозе

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Все большему числу пациентов сегодня проводят так называемые минимально инвазивные операции.

Атеросклероз сосудов, снабжающих кровью сердце, головной мозг и артерии нижних конечностей, — это крайне серьезный недуг, который может привести к инфаркту, инсульту и ампутации ног. О современных методах борьбы с этим заболеванием 5-tv.ru рассказал детский эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян.

По его словам, традиционный метод лечения атеросклероза заключается в хирургической коррекции с разрезом, наложением шунтов либо удалением бляшек — так называемой эндартерэктомии. Однако после этой процедуры требуется длительный восстановительный период.

«Все изменилось, когда появилось такое направление медицины, как эндоваскулярная хирургия. Благодаря небольшим проколам в области бедра или предплечья к пораженному участку стали доставляться специальные пружинки — стенты, которые раскрывают сосуд изнутри, восстанавливая нормальный ток крови», — пояснил Григорьян.

Таким образом те операции, которые проводились ранее, а именно: аорто-бедренное шунтирование, аортокоронарное шунтирование, эндартерэктомия сонных артерий, начали сходить на нет. На сегодня их полностью исключить нельзя, но доля пациентов, которым возможно проведение минимально инвазивной операции, такой как стентирование, растет, подчеркнул врач.

«Самое важное, надо помнить, что ни стентирование, ни большая операция с наложением шунтов не являются лечением атеросклероза. Это всего лишь метод, позволяющий избежать тяжелых последствий в виде инфаркта, инсульта или ампутации», — добавил Григорьян.

Он пояснил, что лечение атеросклероза — это комплексная терапия, включающая прием статинов и препаратов, поддерживающих определенный уровень давления. Все это обязательно нужно проводить под контролем кардиолога.

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