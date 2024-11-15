Срочно к врачу: каковы причины врожденного порока сердца у детей и как его лечить

Хирург рассказал, в каком случае медлить нельзя.

Точную причину возникновения порока сердца у ребенка пока что определить невозможно, однако лечение этого недуга существует. Об этом рассказал детский эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук и заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян для 5-tv.ru.

По словам специалиста, порок сердца возникает из-за нарушения формирования и закладки сердца в период внутриутробного развития, однако, что именно на это влияет, исследователи сказать пока что точно не могут.

«Часть исследователей связывают это с условиями быта, другие связывают с условиями работы», — говорит он.

Есть пороки сердца, которые требуют незамедлительного лечения сразу после рождения ребенка, а есть те пороки, лечение которых можно отсрочить до достижения ребенком определенного возраста, рассказал Григорьян.

«Пороки можно лечить как открытым способом, то есть с разрезом грудной клетки, остановкой сердца и использованием аппарата искусственного кровообращения, а можно лечить посредством эндоваскулярных технологий, когда делается небольшой прокол в области сосуда, расположенного на бедре», — объясняет эксперт.

Во втором случае посредством специального инструментария врач доходит до камер или сосудов сердца и выполняет ту или иную манипуляцию.

Сейчас довольно-таки распространено именно эндоваскулярное лечение ряда пороков сердца, говорит Григорян.

«Например, ни для кого уже не является секретом возможность закрытия открытого артериального протока у детей», — отметил специалист.

По его словам, 98% детей подвергаются во всем мире именно эндоваскулярным технологиям закрытия протока.

«Дефект межпредсердной перегородки — более половины таких пациентов тоже подвергается закрытию аклюдерами. Чуть меньше возможно выполнять закрытие дефекта межжелудочковой перегородки, коарктацию аорты, клапаны стеноза аорты и легочной артерии», — сказал хирург.

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