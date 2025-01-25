«Боялись за него браться»: почему онкологи не хотели лечить Отара Кушанашвили

Жена скандального журналиста рассказала, как их семья справляется с бедой.

Телеведущий Отар Кушанашвили проходит непростой путь борьбы с раком. Летом прошлого года у него нашли рак сигмовидной кишки четвертой стадии. Скрывать недуг он не стал. Журналист делится с подписчиками своего блога и телезрителями новостями о самочувствии, методах лечения, публично благодарит неравнодушных коллег, которые поддерживают его, в том числе финансово. Сейчас 54-летний Кушанашвили проходит курс химиотерапии.

Как рассказала жена ведущего Ольга в интервью «МК», он перенес уже несколько операций. В данный момент доктора ждут завершения химиотерапии, затем последует период восстановления и обследование — проверка результатов. Медики хвалят Отара за боевой дух и хороший настрой и соблюдение всех рекомендаций.

Лечится Кушанашвили по стандартным протоколам, без привилегий, как любой другой пациент государственной клиники. По словам Ольги, поначалу врачи не обрадовались, увидев на приеме ее супруга.

«Честно говоря, от одного врача я услышала, что, зная репутацию моего мужа, некоторые врачи боялись за него браться. Мол, скандальный, будет спорить, не соглашаться. Но нет: они были удивлены его дисциплине. Все, что они говорят, он выполняет беспрекословно», — говорит Ольга.

Пара воспитывает общего сына Даниила. Жена телеведущего верит в отечественную медицину и врачей, верит в лучшее. Она отметила, что в государственном онкоцентре несколько лет назад лечилась ее мама, и ей помогли, сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ольга не сомневается, что супруг справится с недугом. Сборы средств семья не устраивала, просить денег не захотели. Кто захотел, тот и поддержал по своей инициативе.

«Я честно сказать, впала в депрессию на некоторое время, но уже вышла из нее. А сам Отар был бодрячком с первого дня. Конечно же, это страшно, конечно, неожиданно, но он принял это, понял, начал бороться и делал это успешно», — заключила Ольга.

Кушанашвили действительно держится бодрячком и активно работает. Продолжает посещать популярные шоу и обсуждать события отечественного шоу-бизнеса и не только в своем блоге. Ранее, писал 5-tv.ru, журналист резко высказался о смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой — баскетболиста Яниса Тиммы.