«Цельный образ сложился»: Вячеслав Макаров о перевоплощении в Кая Метова

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Рита Цветкова Эксклюзив 45 0

Вячеслав Макаров: у меня сложился цельный образ Кая Метова

Вячеслав Макаров рассказывает, как перевоплотился в Кая Метова

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артист исполнил наделавшую в свое время шума песню Position № 2.

Певец и актер Вячеслав Макаров рассказал о подготовке к шоу «Один в один» на телеканале «Россия», в котором он выступил в роли легенды 1990-х Кая Метова.

Для проекта была выбрана песня Position № 2, которая в свое время превратилась в визитную карточку певца. Ее впервые услышали в 1993 году, в 1994-м появился клип, и он окончательно укрепил славу композиции, остававшейся в репертуаре звезды на протяжении всей карьеры.

Копию Кая Метова зрители и судьи встретили восторженными возгласами. Фото: пресс-служба Вячеслава Макарова

Выступление Макарова как раз-таки повторяло сцены из клипа. Исполнитель вышел на сцену в бежевом тренче, изображал диалог с возлюбленной в телефонной будке, балет танцевал в черных брюках и водолазках. И девушка. Конечно, там была роковая блондинка в милицейском кителе. Поразительное внешнее сходство с Метовым Макаров дополнил точно воспроизведенным голосом и интонациями.

«Для меня главной задачей в этом номере было не уйти в пародию, а передать атмосферу самого артиста, его низкий бархатный голос, его хриплое звучание немного с расщеплением на более высоких нотах и, при этом, показать сдержанную сексуальность не только в голосе, но и в самом поведении. И мне кажется, что цельный образ у меня сложился», — поделился Макаров.

Певец повторил не только образ из клипа и голос, но и акцент Кая Метова. Фото: пресс-служба Вячеслава Макарова

По мнению исполнителя, песня Position № 2 особенная не только благодаря бешеной популярности в 1990-е. Если сейчас прослушать ее наравне с современными хитами, можно заметить: композиция все еще звучит свежо и актуально. Поэтому над номером Макаров трудился с энтузиазмом и большим уважением.

«Выступление, конечно, будут оценивать зрители, но если говорить о своем видении номера, я лично остался доволен. А вот остался ли доволен Кай Метов, мы узнаем чуть позже в каком-нибудь интервью. Но надеюсь, что ему понравится моя работа», — заключил певец.

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