«Мне так больно за сына»: Айза поделилась трагедией в семье

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 39 0

Сын Айзы Элвис тяжело заболел коронавирусом

Айза о трагедии в семье: «Мне так больно за сына»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В семью знаменитости пришла беда — коронавирус.

Блогер Айзы-Лилуны Ай поделилась плохими новостями — ее сын Элвис тяжело заболел коронавирусом. Да так сильно, что два часа рыдал от боли, пока не уснул. О тяжелом периоде знаменитость рассказала в Telegram-канале.

«Мне так больно за сына. Этот ковид накрывает так резко и жестко, что ты будто отлетаешь, прям мозг мутный, тело скручивает, а голова и глаза болят так, что ты просто не можешь ни закрыть их ни открыть», — написала бывшая жена рэпера Гуфа.

Айза тоже заболела коронавирусом. Причем уже во второй раз. Все началось 20 января. Сначала у нее появился насморк и заболело горло. На второй день она была будто «не в себе». У ее сына Элвиса симптомы были точно такие же. Помимо этого, страшный вирус не обошел и ее партнера блогера Степана Кузьменко.

К счастью, болезнь быстро отступила. О чем Айза сразу же сообщила подписчикам.

«Мы вроде ожили и готовы к привычной жизни. Никогда не была счастлива тому, что болезнь ушла», — написала интернет-знаменитость.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у Юлии Паршуты и Айзы украли миллионы.

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