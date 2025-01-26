ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 52 0

Украинские националисты продолжают терпеть неудачи на поле боя.

Российские силы освободили село Великая Новоселка в ДНР

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы (ВС) России освободили еще один населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщили в Минобороны, под контроль нашей армии перешел поселок Великая Новоселка.

«В результате активных наступательных действий, подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск „Восток“ освобожден населенный пункт Великая Новоселка», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские силы освободили село Зеленое в ДНР. Как сообщал 5-tv.ru, в ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 650 боевиков.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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