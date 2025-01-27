Президент Колумбии ввел ответные пошлины на товары из США

Лидер страны призвал граждан быть готовыми к тому, что цены на американскую продукцию в скором времени вырастут.

Колумбия на 25% поднимет пошлины на американские товары. Президент страны Густаво Петро рассказал об этом в социальной сети X. Эти меры — ответ на пошлины, которые Дональд Трамп вознамерился ввести на колумбийские товары.

«Нужно направить наш экспорт в другие страны мира, помимо США. Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в маркетинге нашей продукции», — добавил Петро.

Президент Колумбии призвал граждан подготовиться к росту цен на американские товары. Чтобы это обстоятельство не сказалось негативно на уровне жизни в стране, он пообещал оказать поддержку отечественным производителям и, таким образом, обеспечить жителей достойными аналогами.

В своем заявлении Густаво Петро также предположил, что США может «устроить переворот» в Колумбии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Колумбии выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США. Мигранты начали массово покидать Америка буквально на следующий день после инаугурации Дональда Трампа.