Президент Колумбии ввел ответные пошлины на товары из США

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Президент Колумбии Петро поднял пошлины на американские товары

Ответные пошлины на американские товары вводит Колумбия.

Фото: www.globallookpress.com/Cristian Bayona

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Лидер страны призвал граждан быть готовыми к тому, что цены на американскую продукцию в скором времени вырастут.

Колумбия на 25% поднимет пошлины на американские товары. Президент страны Густаво Петро рассказал об этом в социальной сети X. Эти меры — ответ на пошлины, которые Дональд Трамп вознамерился ввести на колумбийские товары.

«Нужно направить наш экспорт в другие страны мира, помимо США. Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в маркетинге нашей продукции», — добавил Петро.

Президент Колумбии призвал граждан подготовиться к росту цен на американские товары. Чтобы это обстоятельство не сказалось негативно на уровне жизни в стране, он пообещал оказать поддержку отечественным производителям и, таким образом, обеспечить жителей достойными аналогами.

В своем заявлении Густаво Петро также предположил, что США может «устроить переворот» в Колумбии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Колумбии выделил личный самолет для вывоза нелегальных мигрантов из США. Мигранты начали массово покидать Америка буквально на следующий день после инаугурации Дональда Трампа.

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