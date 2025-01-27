«Коля переживает»: как жених Ксении Бородиной относится к ее детям

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 35 0

Николай Сердюков быстро нашел общий язык с детьми Ксении Бородиной

Бородина об отношении Сердюкова к ее дочерям

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Наладить дружбу со старшей дочерью телеведущей оказалось непросто.

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков быстро нашел общий язык с ее детьми. Отношения с младшей дочерью сложились особенно удачно. Об этом звезда рассказала в соцсетях.

Отвечая на вопросы подписчиков, Бородина отметила, что, даже если бы ее детям было некомфортно, она бы не разорвала отношения. Телеведущая предпочла бы разобраться в причинах и узнать, что именно вызывает дискомфорт.

«Коля просто быстро нашел общий язык с девочками. Особенно с Теоной. Коля от нее в восторге, все время ею восхищается», — рассказала Бородина.

Общение со старшей дочерью идет не так гладко. Маруся — подросток, и поначалу мужчина переживал, что подружиться с ней не получится. Со временем он нашел подход к девочке.

«Маруся уже более взрослая, плюс подросток. Коля переживает, все время спрашивает, все ли нравится Марусе. Мара очень спокойная и никогда так открыто эмоции не показывает, но общение у всех троих очень хорошее», — поделилась телеведущая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Ксения Бородина провоцирует жениха на ревность.

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«Коля переживает»: как жених Ксении Бородиной относится к ее детям

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