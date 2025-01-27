В домах около десяти градусов: Приднестровье на грани энергетической катастрофы

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А правительство Молдавии выдвинуло непризнанной республике новый ультиматум.

Фото, видео: © РИА Новости/Артем Кулекин; 5-tv.ru

Власти Молдавии угрожают заморозить Приднестровье. Правительство выдвинуло ультиматум непризнанной республике, которая находится на грани энергетической катастрофы.

В самые кратчайшие сроки Приднестровью нужно найти источник поставок газа. Однако Кишинев наотрез отказался помогать в решении проблемы, а молдавский министр реинтеграции обратился к Тирасполю на языке шантажа.

«Есть одна неделя, и за эту неделю мы вместе с Тирасполем должны найти решение. Они должны согласиться на такое решение, где, может быть, российского фактора вообще не будет», — заявил вице-премьер правительства Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян.

Через неделю в Приднестровье может остановить работу Молдавская ГРЭС. А когда через две недели закончатся последние запасы угля и газа, энергокризис, по оценкам экспертов, превратится в настоящую катастрофу. Последствия ситуации жители региона уже начали ощущать. В некоторых домах температура снизилась до десяти градусов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда в Приднестровье закончится газ.

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