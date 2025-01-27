«Желаю новых успехов»: Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента
Путин поздравил Лукашенко с переизбранием на пост президента Белоруссии
Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
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Российский лидер подчеркнул, что ожидает в скором времени своего коллегу в Москве.
Президент России Владимир Путин поздравил своего коллегу Александра Лукашенко с переизбранием на пост главы Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер направил Лукашенко поздравительную телеграмму, в которой указал, что победа на выборах свидетельствует о высоком политическом авторитете и поддержке народа.
Путин подчеркнул, что была проделана большая работа для упрочнения дружественных связей между двумя странами, которая продолжится и дальше для развития многопланового сотрудничества.
«От души желаю вам новых успехов в государственной деятельности на благо братского белорусского народа, а также доброго здоровья и благополучия», — говорится в сообщении.
Президент России добавил, что Лукашенко всегда будет желанным гостем в стране. И отметил, что в скором времени ждет своего коллегу в Москве.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как прошли выборы в Белоруссии.
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