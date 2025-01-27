Не инициировать новые конфликты: США хотят пересмотреть свою военную политику

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Власти США хотят пересмотреть свою военную политику

Фото, видео: Reuters/Julia Demaree Nikhinson; 5-tv.ru

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Новая администрация страны признает, что вооруженные силы в упадке.

США не одержали победу ни в одном военном конфликте за последние 40 лет. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в первом интервью после вступления в должность.

Он также признал, что вооруженные силы штатов находятся в критическом упадке. Пентагон страдает от кадрового и технического кризиса.

«Мы ввязались в слишком большое количество войн, в которых у нас нет плана победы. И в слишком большое количество авантюр, в которые нам не следовало ввязываться с самого начала. Мы должны спросить себя, что они нам дали? Они дали нам армию с серьезным кризисом комплектования и системы закупочных цен, которая совершенно не функционирует, по которой мы покупаем самолеты за миллиарды и миллиарды долларов — это ужасный перерасход средств», — заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам Вэнса, решать все эти задачи теперь предстоит новому главе Пентагона — бывшему телеведущему Питу Хегсету, который накануне принес присягу. Сам новый министр обороны заявил, что США при нем будут стремиться предотвращать конфликты, а не инициировать новые.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, сколько США заработали на войне на Украине.

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Не инициировать новые конфликты: США хотят пересмотреть свою военную политику

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