Побаивались смотреть: как актриса Барбара де Рехиль влияла на съемочную группу фильма «Василий»

Знаменитость отметил, что мексиканские мужчины по-особенному относятся к женщинам.

Когда Барбара де Рехиль появлялась на съемочной площадке фильма «Василий», атмосфера сразу менялась. Об этом рассказал актер Александр Петров эксклюзивно в интервью 5-tv.ru.

По словам знаменитости, мексиканские мужчины по-особенному взаимодействуют с женщинами. А так как в работе над картиной было задействовано много местных специалистов, то отношение к представительницам прекрасного пола можно было отследить.

«Это настолько высокое отношение к женщине, к красивой женщине, когда они немножко побаивались смотреть на нее. Они так немножко вниз глаза опускали, и не дай бог встретиться. Но при этом атмосфера сильно менялась, когда Барбара приходила», — вспоминает Петров.

Он объяснил это не только внешней привлекательностью Рехиль, но и ее профессиональными и личностными качествами. Ведь она старалась хоть немного, но уделить внимание каждому, с кем работала.

«Я наблюдал, как Барбара себя ведет на съемочной площадке. Потому что она приходила и со всеми здоровалась, создавала вокруг себя атмосферу. <…> Со всеми установит этот контакт. Чтобы всем было чуть проще тоже с ней», — рассказал Александр.

Артист признается, что такое отношение к съемочной группе он встречал только у актрисы Марии Ароновой. Которая тоже создает другое настроение, когда приходит на работу. Знаменитость подчеркивает, что его русская коллега — намного более опытная актриса. Тем удивительнее наблюдать такую манеру взаимодействия на площадке от молодой Рехиль. В том числе и по таким нюансам заметно, что мексиканская знаменитость — профессионал своего дела, уверен Петров.

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