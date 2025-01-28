В этом рождается человек: как Петров готовился к двойной роли в ленте «Василий»

Опыт предыдущих работ в кино помог знаменитости в этом фильме.

При подготовке к ролям Коли и Васи в фильме «Василий» актер Александр Петров отталкивался от мелочей. Об этом артист рассказал эксклюзивно в интервью 5-tv.ru.

По словам знаменитости, его опыт в других проектах помог при воплощении таких разных братьев. В более дерзкого и уверенного Колю Петров вложил немного характера Гриши Измайлова из сериала «Полицейский с Рублевки».

Он признается, что хотел «рисовать» образы не грубыми мазками, а более мягко. Осознанным решением было не играть на контрасте внешних образов, а показать их внутреннюю разницу. В этом актеру помогли разные мелочи. Важным аксессуаром Коли стали очки, которым Александр и режиссер Дмитрий Литвиненко придумали отдельную историю и от этого строили его образ.

«Когда его „пакуют“, что называется, Колю, и он кричит на испанском, не знаю, оставили мы это или нет: „Не трогайте очки!“ Потому что для него это важно. И в этом дальше рождается этот человек. А для Васи это совершенно другое. Вот он приехал. Он подготовился, у него рюкзак, у него там веревка», — рассказывает Петров.

Кроме того, на исполнение братьев он настраивался по-разному. В день съемок Коли был активным и шумным. А когда приходила очередь Васи, актер больше уходил в себя.

«В Мексике подходили мексиканцы и говорили: „А с Сашей все в порядке сейчас? Он сидит как-то закрыто. Он плохо себя чувствует?“ А мне это помогало, потому что я выходил в кадр, и вот Вася», — вспоминает артист.

При этом Александр признает, что в нем самом есть немного от обоих этих героев. И этим он пользуется, играя в кино.

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