Красный Крест: в Африке может произойти утечка опасных вирусов

Центральная Африка может стать новой «вирусной бомбой» из-за боевых действий на востоке Демократической Республики Конго. Об этом предупредил Международный Красный Крест. Повстанческие группировки захватили город Гома, а там находится крупная биолаборатория.

Из-за аварийных отключений электроэнергии возможна утечка смертельно опасных вирусов, в том числе Эболы, предупреждает гуманитарная миссия.

Вооруженный конфликт грозит стать полномасштабной войной из-за вмешательства соседней Руанды, которую власти Демократической Республики Конго обвиняют в поддержке повстанцев, под их контроль уже перешли несколько городов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Индии начали умирать от неизвестной болезни. Уже зафиксировано 17 случаев. Первые исследования говорят о том, что к вспышке заболеваемости мог привести неустановленный токсин.