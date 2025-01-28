Ледокол «50 лет Победы» и сухогруз Yamal krechet столкнулись в Карском море

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 69 0

Инцидент произошел ночью 26 января, когда ледокол освобождал путь для застрявшего в торосах судна.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

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Атомный ледокол «50 лет Победы» и сухогруз Yamal krechet столкнулись в Карском море. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения, а также кадры ледокола после аварии.

На фото видна пробоина по левому борту судна, отсутствует часть обшивки корпуса и ограждения палубы.

В Карском море ледокол «50 лет Победы» повредил обшивку края борта при столкновении с сухогрузом. 5-tv.ru

Инцидент произошел ночью 26 января, когда «50 лет Победы» освобождал путь для застрявшего во льдах судна. Пострадавших в результате столкновения нет.

Сам ледокол, несмотря на повреждения, в штатном режиме продолжает работу в акватории Северного морского пути.

«50 лет Победы» — один из мощнейших в мире атомных ледоколов. Его основная задача — сопровождение судов по Севморпути, а в летний период судно используют в туристических целях в арктической зоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре моряка пропали после опрокидывания грузового судна «Григорий Ловцов» на Сахалине.

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