Помогающие бороться в онкологией вещества обнаружили ученые в шиповнике

Они способны подавлять раковую активность.

Ученые обнаружили в плодах шиповника 48 веществ, ранее не замеченных в ходе исследований растения. Наиболее примечательными являются яцеозидин и цирсилиол — они способны подавлять раковую активность, рассказали представители Минобрнауки РФ в беседе с Газета.ру.

Самая распространенная и агрессивная форма опухоли мозга — мультиформная глиобластома. Раковые клетки, которые приводят к ее образованию, способен разрушать яцеозидин. А цирсилиол борется с раком кожи, толстой кишки и костей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие продукты обязательно должны быть зимой на столе. Правильный рацион поможет организму бороться с простудами и авитаминозом.

Фитнес-нутрициолог и консультант по здоровому образу жизни Елена Ветрогонская перечислила, из каких доступных продуктов можно получить самые необходимые витамины. Желательно позаботиться о своем здоровье заранее и с осени заморозить фермерские натуральные ягоды и овощи. Они сохранят большую часть витаминов и принесут больше пользы, чем магазинные. Кладезь витаминов поможет зимой сохранить здоровье и весной чувствовать бодрость.