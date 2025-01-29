Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на Аляске

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Истребитель F-35 потерпел крушение в американском штате Аляска

Истребитель F-35 потерпел крушение на Аляске

Фото: www.globallookpress.com/As1 Amber Mayall Raf

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пилоту удалось спастись.

В американском штате Аляска разбился истребитель пятого поколения F-35. Пилот остался в живых, сообщили Associated Press, сославшись на представителя военно-воздушной базы Эйелсон Кимберли Тушет.

«Пилот находится в безопасности и был доставлен в армейский госпиталь Бассетт для дальнейшего обследования», — рассказала она.

Все произошло на взлетно-посадочной полосе авиабазы Эйелсон, где находится 354-е воздушное крыло. Истребитель закончил учебный полет и шел на посадку, когда в его работе внезапно начались проблемы. Пилоту пришлось катапультироваться.

Самолет рухнул около взлетно-посадочной полосы, а затем взорвался, пишет Alaska News Source. Неизвестно, что привело к аварии. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Украина потеряла первый истребитель F-16. В Верховной Раде высказали неожиданную версию: дорогостоящий самолет по ошибке сбили свои же — при помощи американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Выдвигаются также и другие версии причин инцидента.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.97
0.84 101.60
-1.15
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:55
Опубликован рейтинг самых медийных лиц российского спорта
6:36
Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на Аляске
6:18
Подогрев сидений в автомобиле может быть опасен для женщин
6:00
Группа российских вертолетов ударила по позициям ВСУ в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
5:34
Помогающие бороться в онкологией вещества обнаружили ученые в шиповнике

Сейчас читают

Предупреждение на ладони: кому категорически нельзя употреблять алкоголь
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
«Вы вообще себя видели?»: стилист Омар Байрамов осудил коллег «в люксе»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год