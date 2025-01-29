Истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение на Аляске
Истребитель F-35 потерпел крушение в американском штате Аляска
Фото: www.globallookpress.com/As1 Amber Mayall Raf
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Пилоту удалось спастись.
В американском штате Аляска разбился истребитель пятого поколения F-35. Пилот остался в живых, сообщили Associated Press, сославшись на представителя военно-воздушной базы Эйелсон Кимберли Тушет.
«Пилот находится в безопасности и был доставлен в армейский госпиталь Бассетт для дальнейшего обследования», — рассказала она.
Все произошло на взлетно-посадочной полосе авиабазы Эйелсон, где находится 354-е воздушное крыло. Истребитель закончил учебный полет и шел на посадку, когда в его работе внезапно начались проблемы. Пилоту пришлось катапультироваться.
Самолет рухнул около взлетно-посадочной полосы, а затем взорвался, пишет Alaska News Source. Неизвестно, что привело к аварии. Ведется расследование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Украина потеряла первый истребитель F-16. В Верховной Раде высказали неожиданную версию: дорогостоящий самолет по ошибке сбили свои же — при помощи американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Выдвигаются также и другие версии причин инцидента.
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