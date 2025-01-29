Команда Трампа частично отступила от указа о приостановке внешней помощи

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 47 0

NYT: Команда Трампа частично отступила от указа о приостановке внешней помощи

NYT сообщила о частичном отступлении Трампа от указа о приостановке внешней помо

Фото: www.globallookpress.com/© Al Drago - Pool via CNP

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Отмечается, что подобная поддержка не соответствует интересам Вашингтона.

Администрация нового президента США Дональда Трампа частично отступила от указа о приостановке внешней помощи. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на записку госсекретаря США Марко Рубио федеральным агентствам и получателям помощи.

«Администрация Трампа во вторник частично отступила от приказа, приостанавливающего почти все программы иностранной помощи США, разрешив новые исключения для того, что она назвала «гуманитарной помощью для спасения жизней», — говорится в записке Рубио.

Согласно данным из записки, подобные программы не должны приостанавливаться и их необходимо возобновить, если они были прекращены.

В первые дни после инаугурации Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ помощи другим государствам. Отмечается, что подобная поддержка не соответствует интересам Вашингтона.

При этом документ не затрагивает только военную помощь Египту и Израилю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп подписал указ о создании системы противоракетной обороны «Железный купол».

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