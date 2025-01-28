Трамп подписал указ о создании системы противоракетной обороны «Железный купол»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 36 0

Сможет и проект защитить всю территорию страны от внешних угроз?

Трамп подписал указ о создании системы противоракетной обороны «Железный купол»

Фото: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

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Президент США Дональд Трамп издал указ о начале создания национальной системы противоракетной обороны (ПРО) под названием «Железный купол». Об этом стало известно 27 января из заявления, опубликованного на сайте Белого дома.

Целью этой системы является защита от угрозы нападения баллистическими, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами на территорию Соединенных Штатов. «Железный купол» будет отвечать за защиту по всей территории страны.

Согласно тексту документа, министр обороны должен предоставить президенту «образцовую структуру» и «план реализации» проекта в течение двух месяцев с момента издания указа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США планируют возобновить добычу нефти в штате Аляска. Ожидается, что мера позволить удовлетворить спрос на нефтепродукты в Азии. Ранее земли штата считались заповедными и бурение там было запрещено. Также новый американский президент уже подписал ряд указов, в числе которых документ, ограничивающий въезд мигрантов в страну.

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Трамп подписал указ о создании системы противоракетной обороны «Железный купол»

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