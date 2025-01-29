«Не смог тебя спасти»: муж блогера Лены Миро впервые высказался о ее смерти

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 111 0

Муж блогера Лены Миро Ричард Прайд подтвердил ее смерть

Супруг блогера Миро впервые высказался о ее смерти

Фото: Самолыго Юрий/ТАСС

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Информация о гибели звезды «Живого Журнала» появилась в апреле 2024 года.

Муж блогера Лены Миро (настоящее имя — Елена Мироненко) Ричард Прайд впервые прокомментировал информацию о ее смерти в апреле 2024 года. Мужчина опубликовал трогательный пост в социальных сетях, на что обратило внимание издание 7Дней.ru.

«Елена Мироненко. 24 июня 1981 — 20 апреля 2024… Нет ничего, что я бы не отдал, чтобы спасти тебя. Свою жизнь. Но я не смог тебя спасти… Твое отсутствие лишило меня дыхания», — написал Прайд.

По словам супруга, брак с Еленой, заключенный в 2017 году, принес ему радость, смысл и глубокие чувства. Однако причину смерти блогера Ричард не уточнил.

В 2023 году Миро объявила о том, что прекращает вести публичную жизнь и закрывает свою страницу в «Живом Журнале». В апреле 2024 года в сети появилась информация о том, что Елена погибла в ДТП.

Однако ее друзья и поклонники были уверены, что известия о ее смерти являются лишь розыгрышем. Накануне стало известно, что на малой родине звезды, в Старом Осколе Белгородской области, открыли наследственное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следствие установило истинную причину смерти баскетболиста Яниса Тиммы.

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