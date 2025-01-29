Патрушев и президент Алжира обсудили сотрудничество в экономике и финансах

Как указал вице-премьер РФ, страны высоко ценят стратегический характер своих отношений.
Фото, видео: сайт Правительства РФ; 5-tv.ru
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Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Об это сообщается на сайте правительства России.
Как указал Патрушев, страны высоко ценят стратегический характер своих отношений. Это подтверждается близостью их позиций по большинству вопросов международной и региональной повестки дня. Вице-премьер РФ выразил намерение сохранить тесную координацию между государствами.
На встрече обсуждалось сотрудничество в таких областях, как финансы, банковское дело, промышленность, энергетика и сельское хозяйство.
Кроме того, в рамках рабочего визита Дмитрия Патрушева запланировано заседание Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев посетил строительство завода по утилизации отходов в Татарстане.
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