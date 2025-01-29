Патрушев и президент Алжира обсудили сотрудничество в экономике и финансах

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев провел переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Об это сообщается на сайте правительства России.

Как указал Патрушев, страны высоко ценят стратегический характер своих отношений. Это подтверждается близостью их позиций по большинству вопросов международной и региональной повестки дня. Вице-премьер РФ выразил намерение сохранить тесную координацию между государствами.

На встрече обсуждалось сотрудничество в таких областях, как финансы, банковское дело, промышленность, энергетика и сельское хозяйство.

Кроме того, в рамках рабочего визита Дмитрия Патрушева запланировано заседание Смешанной межправительственной Российско-Алжирской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев посетил строительство завода по утилизации отходов в Татарстане.