Ускоряет метаболизм: газировка может помочь при похудении

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 30 0

Диетолог Соломатина: газировка разгоняет глюкозу в крови и насыщает организм.

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Stefan Ziese; личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Пузырьки в насыщенной углекислым газом воде даже способны снижать уровень сахара в крови.

Помочь в борьбе с лишним весом способна газированная минеральная вода. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Недавнее исследование показало, что пузырьки в воде, насыщенной газами, могут снизить уровень сахара в крови, ускорив метаболизм. По словам диетолога, вода с газом активирует различные двигательные центры в организме, в частности дыхательный и сосудодвигательный. В результате происходит ускорение метаболизма, так как кровь несет кислород, и глюкоза лучше усваивается клетками, что является одним из факторов поддержания здорового веса.

Когда клетка получает сигнал о приеме энергии, мозг понимает, что можно съесть меньше. В этот момент, как поясняет эксперт, отчасти гасится инсулинорезистентность.

Также обычная газированная минеральная вода тормозит чувство голода и дает большее чувство насыщения, которое, конечно, является искусственным.

«Отчасти газированная вода может помочь в похудении, но рассчитывать только на этот механизм не стоит. Он не настолько эффективный. Большое количество килограммов сбросить вряд ли сможем», — предупреждает специалист.

Тем, кто действительно намерен избавиться от лишнего веса, эксперт советует начать нелегкий путь с изменения рациона на более полезный, с подключения физической активности и соблюдения режима сна.

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