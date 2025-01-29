Ускоряет метаболизм: газировка может помочь при похудении

Диетолог Соломатина: газировка разгоняет глюкозу в крови и насыщает организм.
Фото, видео: www.globallookpress.com/© Stefan Ziese; личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru
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Пузырьки в насыщенной углекислым газом воде даже способны снижать уровень сахара в крови.
Помочь в борьбе с лишним весом способна газированная минеральная вода. Об этом 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.
Недавнее исследование показало, что пузырьки в воде, насыщенной газами, могут снизить уровень сахара в крови, ускорив метаболизм. По словам диетолога, вода с газом активирует различные двигательные центры в организме, в частности дыхательный и сосудодвигательный. В результате происходит ускорение метаболизма, так как кровь несет кислород, и глюкоза лучше усваивается клетками, что является одним из факторов поддержания здорового веса.
Когда клетка получает сигнал о приеме энергии, мозг понимает, что можно съесть меньше. В этот момент, как поясняет эксперт, отчасти гасится инсулинорезистентность.
Также обычная газированная минеральная вода тормозит чувство голода и дает большее чувство насыщения, которое, конечно, является искусственным.
«Отчасти газированная вода может помочь в похудении, но рассчитывать только на этот механизм не стоит. Он не настолько эффективный. Большое количество килограммов сбросить вряд ли сможем», — предупреждает специалист.
Тем, кто действительно намерен избавиться от лишнего веса, эксперт советует начать нелегкий путь с изменения рациона на более полезный, с подключения физической активности и соблюдения режима сна.
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