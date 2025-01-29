«Ведут себя недобросовестно»: в России ограничат рекламу услуг «раздолжнителей»

Еще одну лазейку для недоюристов в ближайшее время прикроют. Компании, которые за большие деньги обещают избавить от всех долгов, обяжут рассказывать, что на самом деле всё это можно сделать бесплатно и самостоятельно.

Таких специалистов так и называют — «раздолжнители». Но по большому счету — они вытягивают деньги у людей, которые и так оказались в финансовой яме. Корреспондент «Известий» Максим Облендер разобрался, как сберечь оставшиеся деньги.

Марина выходит из своей квартиры, которую чудом удалось выкупить назад. Недвижимость через суд забрали за долги. Женщина взяла кредит, но платежи не потянула. Тогда под руку и подвернулся якобы юрист, предложивший решение — банкротство. Сначала взял 50 тысяч.

«Затем тянул с нас еще больше денег, говорил, что надо судье помочь. Вернее, не помочь, а взятку дать судье, чтобы был положительный результат. Он с нас содрал 200 тысяч, этот аферист, и в результате ничего не сделал», — рассказала пострадавшая Марина Евсия.

Процедура несложная, но сотни контор и юристов в интернете готовы помочь. Гарантия 100% — обещают избавление от долгов. У нас по легенде есть два кредита на 600 тысяч и большое желание избавиться от них.

«По-моему, это очень стандартная ситуация. Сумма долга небольшая, я думаю, сможем помочь», — сказал сотрудник одной из таких контор.

По его словам, стоимость данной услуги — 150 тысяч рублей.

Самое интересное, что провести ту же самую процедуру банкротства можно легально и бесплатно через любой офис МФЦ. Но про это в сомнительных конторах, конечно же, никто не говорит. Не надо каждый раз приходить, брать талончики, сидеть в очереди, все документы можно подавать дистанционно через «Госуслуги».

Записываемся в МФЦ через «Госуслуги», подаем документы — их перечень тоже указан на портале. Если всё в порядке, заявителя проверяют по ряду критериев и включают в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Тут и начинается процедура внесудебного банкротства — она длится полгода.

С этого момента должник может ничего не оплачивать, а приставы не имеют права продавать имущество гражданина и списывать деньги с его счетов. Предложение депутатов — обязательно указывать возможность бесплатного банкротства через МФЦ на каждой рекламе юридической конторы.

«Данные рекламные кампании прямо призывают не оплачивать кредиты и вести себя недобросовестно. Также стоит отметить, что списание долгов не гарантировано. При определенных обстоятельствах долги могут быть вообще не списаны», — рассказал юрист Александр Степанов.

Так что строчки про гарантии результата из рекламы тоже следует убрать. Призывы «не платить по долгам», «обнулиться», «освободиться от обязательств» — запретят. Кроме того, не менее 10% от рекламного баннера и не менее трех секунд в рекламе по телевидению должна занимать информация о последствиях банкротства.

«Возможность получения кредитов для такого гражданина, который не справился с кредитной нагрузкой, она будет ограничена. Гражданин обязан при подаче заявок на кредит уведомлять о том, что он является банкротом. Второй момент — запрет определенных действий и определенных должностей», — объяснил начальник отдела по работе со СМИ МФЦ Санкт-Петербурга.

Банкротам нельзя занимать руководящие должности пять лет и второй раз избавиться от долгов не дадут. Могут запретить выезжать за границу. Так что лучше до этого не доводить.

«Очень важно периодически проводить самодиагностику собственной закредитованности: какая доля вашего дохода уходит на обслуживание долгов, кредитов и займов. Запомните, что если эта доля приближается к 40% или даже превышает ее, то вы уже находитесь в зоне рискованной закредитованности», — рассказал финансовый аналитик Андрей Бархота.

По примерным оценкам, в России сейчас более полутора миллионов банкротов-физлиц и более 180 тысяч таких же компаний. Вряд ли из-за нововведения конторы по банкротству останутся без клиентов. Тем более, что там действительно работают профессионалы.

Нередко на оплату их услуг тоже приходится брать кредит. Так что указать бесплатную возможность банкротства, как минимум, необходимо.

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