В РФ одобрили закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу детям вейпов и табака

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Поправки в Кодекс об административных правонарушениях одобрили в Совете Федерации.

Фото, видео: www.globallookpress.com/© Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Максимальные штрафы за продажу вейпов и табачной продукции детям в России выросли до двух миллионов рублей. Такую сумму придется заплатить юрлицам.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях одобрили в Совете Федерации. Для должностных лиц максимальный размер штрафа увеличен до 700 тысяч рублей.

Кроме того, теперь придется дорого заплатить тем, кто решится продать несовершеннолетним жевательный или нюхательный табак.

Курение даже безникотиновой смеси негативно влияет на состояние здоровья подростающего поколения. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать курящего вейп подростка.

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