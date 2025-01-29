Пассажирский Boeing подал сигнал бедствия над Каспийским морем

Пассажирский самолет, летевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия над Каспийским морем. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы.

Уточняется, что речь идет о Boeing 737, выполняющем рейс DP992. Кроме того, по данным сервиса FlightRadar24, самолет снизился и продолжает полет по маршруту.

Обновлено в 18:38 мск

По данным 5-tv.ru, самолет благополучно совершил экстренную посадку в Архангельске. Как сообщает ТАСС, сигнал тревоги был подан из-за сработавшей пожарной сигнализации. Однако возгорания, по предварительным данным, на борту не произошло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сильный снегопад в Петербурге застал врасплох прибывающие в Северную столицу самолеты. Рейсу из Новосибирска, например, пришлось сменить курс, потому что он не смог приземлиться в конечной точке маршрута — в Пулково. Вначале он около 40 минут кружил в воздухе, а потом совершил посадку в аэропорту Москвы на дозаправку.