Полчаса висели в воздухе: самолет из Новосибирска не смог сесть в Пулково из-за снегопада

Службы аэропорта не справляются с очисткой взлетно-посадочных полос.

Сильный снегопад в Санкт-Петербурге застал врасплох самолеты и аэропорты. Рейсу из Новосибирска пришлось сменить курс, потому что он не смог приземлиться в конечной точке маршрута — в Пулково. О произошедшем в беседе с 5-tv.ru рассказала пассажирка самолета, студентка Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Анна Ласточкина.

«Мы вылетели из Новосибирска вовремя. Однако совершить посадку в Северной столице так и не удалось из-за сильных обильных снегопадов», — сказала она.

Пилот сообщил пассажирам, что сотрудники аэропорта не справляются с очисткой снега взлетно-посадочных полос. Из-за этого самолет находился в воздухе примерно 30-40 минут. В результате аэропорт Пулково временно закрыли из-за снегопада. Тогда рейс из Новосибирска отправился на дозаправку в Москву.

Фото, видео: 5-tv.ru

«В связи с временными ограничениями на прием и отправку рейсов из-за крайне неблагоприятных метеоусловий, в аэропорту Пулково ограничивается доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. Это необходимо для обеспечения комфортного размещения на период ожидания рейса всех путешественников», — добавила пресс-служба воздушной гавани в Telegram-канале.

Также отмечается, что пассажиры могут получить воду и ваучеры на питание у представителей авиакомпаний. Сейчас службы Пулково и авиаперевозчиков делают все возможное, чтобы предоставить гражданам необходимое.

Прежде в Санкт-Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и гололеда. Он действует до 21:00 12 января.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские авиакомпании обязали размещать детей вместе с родителями в самолетах, а продавать такие «детские» билеты должны со скидкой в 50%. И неважно, сколько в семье детей. Одно ограничение — по возрасту: от двух до 12.