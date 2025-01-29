Внучка Елизаветы II родила вторую дочь

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 60 0

Девочка появилась на свет недоношенной и весит менее двух килограммов.

У внучки Елизаветы II родилась вторая дочь

Фото: www.globallookpress.com/© Lev Radin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Беатрис Йоркская, родила дочь. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить о благополучном появлении на свет их дочери», — написано на странице королевской семьи в соцсети X.

Известно, что девочка родилась 22 января в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. Наследницу назвали Афина Элизабет Роуз. Вес ее составляет пока что менее двух килограммов, однако самочувствие у новорожденной хорошее.

До этого в пресс-службе королевской семьи Великобритании сообщали, что рождение праправнучки Елизаветы II намечено на начало весны.

Однако позже стали появляться сообщения о появлении наследницы уже в начале этого года. Получается, что малышка появилась на свет раньше срока.

Это уже второй ребенок для 36-летней принцессы: в сентябре 2021 года у нее родилась первая дочь. Теперь в семье принцессы Беатрис трое детей, одним из которых является сын ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто станет первым лицом британской королевской семьи.

-5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
98.01
0.04 102.40
0.80
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:32
«Не все пришли»: внебрачный сын Пореченкова о поддержке семьи на премьере фильма
20:16
Помочь сердцу: четыре диеты для повышения качества жизни
20:00
«Реагируют на тренды»: в МВД раскрыли схему мошенничества с дубайским шоколадом
19:45
Нужен конструктивный диалог: Путин о Зеленском и окончании СВО
19:32
«Считай, я там был»: что осознал Юрий Куклачев после клинической смерти
19:19
Внучка Елизаветы II родила вторую дочь

Сейчас читают

Россия против НАТО на Балтике: надо чем-то бить, уже пора
«Истекал кровью»: Владимир Любимцев рассказал о съемках в фильме «Злой город»
«Невероятно горжусь»: актриса Гладкова назвала Юру Борисова гением
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год