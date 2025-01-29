Внучка Елизаветы II родила вторую дочь

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, принцесса Беатрис Йоркская, родила дочь. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

«Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить о благополучном появлении на свет их дочери», — написано на странице королевской семьи в соцсети X.

Известно, что девочка родилась 22 января в больнице Челси и Вестминстера в Лондоне. Наследницу назвали Афина Элизабет Роуз. Вес ее составляет пока что менее двух килограммов, однако самочувствие у новорожденной хорошее.

До этого в пресс-службе королевской семьи Великобритании сообщали, что рождение праправнучки Елизаветы II намечено на начало весны.

Однако позже стали появляться сообщения о появлении наследницы уже в начале этого года. Получается, что малышка появилась на свет раньше срока.

Это уже второй ребенок для 36-летней принцессы: в сентябре 2021 года у нее родилась первая дочь. Теперь в семье принцессы Беатрис трое детей, одним из которых является сын ее мужа Эдоардо Мапелли-Моцци от первого брака.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто станет первым лицом британской королевской семьи.