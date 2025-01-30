«Утро не такое доброе»: Бородина лишилась дорогой подвески с бриллиантом

Вероятно, украшение могли случайно выкинуть в мусор.

Телеведущая Ксения Бородина потеряла дорогое украшение. Об этом звезда рассказала в соцсетях.

Во время одной из фотосессий, которых в графике Бородиной немало, ее попросили снять все драгоценности. Идея, как выяснилось, была плохой.

«Все было убрано в салфетки. А сегодня утром я обнаружила, что у меня нет цепочки с бриллиантом. Очень красивая…» — рассказала телеведущая.

Бородина попыталась связаться со студией, чтобы отыскать пропажу. На место выехала ее помощница, искала украшение где только можно, но все усилия были тщетны. Вероятно, салфетку с бриллиантом просто-напросто выкинули в мусор.

«Я дико расстроена. Сегодня встречались по поводу организации свадьбы, а я сижу и ничего не слышу. Со мной редко происходят подобные истории. Но тут я сильно расстроилась, очень обидно. Вещь была и ценная, и дорогая, и классная. Я ее так любила. Учитесь на моем опыте — не убирайте никогда в салфетки, они все время выбрасываются», — резюмировала Бородина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Бородина сравнила Юру Борисова с Сергеем Бодровым.