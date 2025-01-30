Антонов день: традиции и запреты на 30 января

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 14 0

В Антонов день нельзя вязать и ругаться

что нельзя делать на Антонов день 30 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В народе считалось, что в это время наступает середина зимы.

Православные 30 января отмечают день святого Антония. В народе считалось, что в этот день наступает середина зимнего сезона. Подробнее о традициях и приметах праздника Антона-перезимника сообщает URA.RU.

В этот день было принято выпекать колобки и угощать ими детей. И все для того, чтобы приблизить наступление весны. Помимо этого, чтобы скрыться от нечисти, которая выходит в Антонов день на свободу, нужно с утра задом наперед дойти до ближайшего перекрестка и провести черту по снегу.

Существуют и запреты в Антонов день. Например, нельзя вязать, ругаться и готовить блюда из бобовых. В худшем случае, считается, что жители дома могут слечь с болезнью.

Если за окном 30 января стоит оттепель, значит скоро придут холода. Облачная ночь в этот день говорит о том, что в этом году урожай зерна окажется удачным. А если месяц на ночном небе будет с круглыми «рогами» — значит, придут сильные морозы.

Антоновым день именуется в честь Святого Антония. Легенда гласит: Антоний в юности услышал божий голос и стал монахом. Однажды во время странствия он понял, что его душа жаждет уединения. Поэтому он заточил себя в гробнице и прожил там 15 лет. После он жил в пустыне и основал обитель, где принимал жаждущих утешения и напутствия. Образ Святого Антония заложил основу для последующих монахов-отшельников.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в центре Санкт-Петербурга отметили китайский Новый год.

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