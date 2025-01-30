Украинский пленный назвал бесполезной подготовку боевиков ВСУ инструкторами НАТО
Полученные навыки в условиях реального боя невозможно применить.
Фото, видео: Zuma/ТАСС
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О слабой военной подготовке говорят сами боевики ВСУ. Украинский пленный рассказал, как попал в учебную часть в Житомирской области. Вместе с ним отобрали немало откровенных маргиналов, наркоманов и алкоголиков.
Подготовкой занимались в том числе иностранные инструкторы. Обучение проходило по ускоренной схеме. При этом натовские стандарты, по его словам, устарели. Полученные навыки в условиях реального боя оказываются бесполезными.
«Там военный полигон находится, и там американцы проводят военные учения для украинских военных. Там были и украинские инструкторы, это майоры и старшие лейтенанты. Они соглашались с тем, что нам объясняли американцы, но стандарты НАТО не действуют на (поле боя. — Прим. ред)», — сказал украинский военнопленный Игорь Парфентьев.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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