Важное в СМС: столичные реанимации присылают оповещения о состоянии пациентов

Услуга доступна во всех взрослых стационарах Москвы.

В Москве родственникам больных, находящихся в реанимации, будет ежедневно приходить СМС с отчетом о состоянии госпитализированного. Об этом рассказала порталу mos.ru Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы.

По словам Раковой, система ежедневных сообщений из отделения реанимации заработала во всех столичных стационарах для взрослых, перешедших на ведение документации в цифровом формате.

«Прошлым летом мы запустили уникальный сервис, благодаря которому родственники могут узнать о состоянии пациента посредством ежедневных СМС-сообщений. Там кратко и четко указаны все ключевые показатели здоровья, а также приводится заключение о динамике состояния здоровья», — пояснила заммэра.

Уже отправлено более 120 тысяч сообщений. Для подключения оповещения необходимо родственнику пациента обратиться к врачу для регистрации в системе. Когда человека выписывают или переводят в другое отделение, СМС перестают приходить.

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