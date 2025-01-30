Путин указал на проблему снижения погрузки на ж/д сети: «Как вы это объясните?»

На новых российских территориях сейчас активно восстанавливают дороги. Какие-то были повреждены во время боевых действий, а какие-то просто пришли в негодность из-за плохого обслуживания при бывшей украинской власти.

Так, в ДНР уже удалось отремонтировать огромный 200-километровый участок современной четырехполосной трассы. Кроме того, в Мариуполе реконструировали здание вокзала. Об этом сегодня на встрече в Кремле Владимиру Путину доложил министр транспорта Роман Старовойт.

Работы идут практически во всех регионах страны. Модернизируют аэропорты и железнодорожные линии. Однако президент обратил внимание главы Минтранса на снижение объемов грузоперевозок.

«Железные дороги, конечно, задача не только строительство новых линий, но и создание инфраструктуры по вокзалам, восстановлен железнодорожный вокзал в Мариуполе. У нас введен в эксплуатацию по БАМу 2-й второй путь на перегоне Куандо Кандинский», — сказала министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«По железнодорожному транспорту все в порядке, нормально. Но погрузка-то немножко припала. Как вы это объясните?» — спросил президент РФ Владимир Путин.

«Погрузка упала на 4%, но мы видели, что погрузка будет падать на 5%, то есть ниже, чем мы это предвидели. Здесь комплекс причин: субъективная и объективная. Работаем над этим вместе с РЖД, с грузоотправителями, а также с операторами вагонов. Очень сложная задача. Занимаюсь этим практически ежедневно. На площадке Минтранса работает штаб вместе с РЖД, с перевозчиками», — ответил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Также в регионах ведут масштабное обновление инфраструктуры аэропортов — эти работы идут в авиагаванях Якутска, Петропавловске-Камчатска, Томска, Улан-Удэ и Магадана. Особое внимание уделяют и строительству федеральных магистралей. Среди последних знаковых объектов — открытие Северного обхода Твери и автодороги М-11 «Нева», а также расширение полос на участке трассы «Новороссия».