Редкое явление: гигантскую стаю дельфинов засняли у берегов Калифорнии

По меньшей мере 1,5 тысячи морских млекопитающих было обнаружено в этом районе.

Невероятные кадры синхронного плавания, и это не нейросеть! У берегов Калифорнии заметили, возможно, самую большую стаю дельфинов на планете. По скромным подсчетам, полторы тысячи особей.

Серые дельфины известны тем, что редко собираются в стаи, предпочитая одиночное плавание в тропических морях. Все, что до этого попадалось на глаза ученым, — небольшие группы, максимум на 200 млекопитающих.

Сейчас ихтиологи пытаются выяснить причину такого поведения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на Курилах рабочие спасли дельфина, которого волны во время шторма выбросили из воды. Бессильно бьющегося на пляже животного заметили дорожные рабочие. Они оттащили дельфина на глубину, где тот благополучно уплыл в море.