Бороться, как с коррупцией: доходы алиментщиков предлагают оценивать ежемесячно

Это поможет распознать различные схемы должников, чтобы те не смогли избежать ответственности.

Должники по алиментам в России часто используют уловки, чтобы избежать выплат. Они скрывают свое имущество, переписывая на близких. О причинах появления такой тенденции рассказало агентство URA.RU.

Отмечается, что к концу 2023 года общий долг по алиментам на детей в РФ составил более 150 миллиардов рублей. Среди задолжавших 83% мужчины и 17% женщины.

Бороться, как с коррупцией

На государственном уровне необходимо искать имущество алиментщика, которое он оформляет на доверенных лиц. Об этом говорит руководитель движения «За права женщин в России» Людмила Айвар.

«Вот есть у должника 70-летняя мама, а у этой мамы в собственности автомобиль стоимостью 10 миллионов и пенсия 40 тысяч в месяц. Просто на машине ездит ее сын, который не платит алименты», — приводит она пример уклоняющихся от выплат мужчин.

Подоходные справки надо отменить

Решить распространенный вопрос через оценку реальных доходов плательщика предлагает депутат Государственной Думы Татьяна Буцкая. По ее словам, уполномоченные сотрудники должны обладать информацией о доходе путем анализа переводов на банковскую карту каждый месяц.

«Обычно алиментщики находят какие-то лазейки, вроде „серой“ зарплаты, но люди-то все видят», — говорит Буцкая.

Алименты должны быть фиксированными

Алименты должны рассчитываться в твердой денежной сумме. Это позволит эффективнее бороться с должниками, скрывающими реальную заработную плату.

«У нас сумма на содержание ребенка рассчитывается исходя из официального дохода. <…> Суд может обязать алиментщика ежемесячно выплачивать фиксированную сумму, которая не коррелируется с местом его работы и трудоустройством в принципе», — рассуждает член Ассоциации юристов России Диана Халитова.

Обозначить минимальный порог алиментов от 50% прожиточного минимума, то есть около семи тысяч рублей в месяц, считает важным для разрешения ситуации депутат Госдумы Ксения Горячева.

«Это обеспечило бы базовую защиту детей от финансовой нестабильности», — дополнила она.

Она также предлагает основать специальный государственный фонд по выплате указанной суммы на ребенка, если должник не сможет это обеспечить.

«Пусть государство потом разбирается с должниками, это не должно быть еще одной заботой родителя с ребенком», — резюмирует Горячева.

К инициативе присоединилась руководитель некоммерческой организации «Защитники детства» Александра Марова. Несмотря на поддержку, она выразила сомнение, что такой проект будет возможно создать.

«Мы, конечно, не бедная страна, но на это требуется огромный бюджет», — отметила Марова.

Должников нужно ограничить в гражданских правах

Восстановить порядок в системе алиментов станет возможным с помощью реестра должников в 2025 году, полагает депутат Буцкая.

«Одно дело, когда ты втихую бегаешь от собственного ребенка. Другое дело, когда эта информация находится в открытых источниках, и твои работодатели могут об этом узнать», — сообщает политик.

Сейчас в этот список может попасть примерно 113 тысяч россиян.

С Татьяной Буцкой поспорил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Работодателю абсолютно все равно, в каком человек находится списке. Трудового договора же нет. Это же никоим образом не поражает его в правах», — считает он.

Эксперт разъясняет, что ситуацию спасет только новый закон.

«Например, запрет приобретения автомобиля, запрет на приобретение недвижимости. Чтобы даже регистрация сделок с участием этих людей не проводилась», — говорит он.

Как должникам удается избежать уголовной ответственности?

По действующему закону невыплата алиментов за два месяца карается административной ответственностью, а повторное нарушение обязательств ведет к уголовной.

При сокрытии заработка, неофициальной работе, отсутствии документов по покупке имущества к человеку законодательство неприменимо. Также закон бессилен, если алиментщик не предстает перед приставами и постоянно переезжает.

«В задачи приставов входит доставить должника в суд. Если приставы этого не выполняют, суд вправе не рассматривать дело. Вот и ходят виноватые не виновными», — говорит юрист Марова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуму внесут закон о запрете ареста имущества. Однако долг не должен будет превышать 100 тысяч рублей.