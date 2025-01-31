На северо-западе Москвы произошел пожар на территории бывшего завода

На территории бывшего машиностроительного завода имени Чернышева в Сходненском тупике (северо-запад Москвы) произошел пожар. Согласно заявлению представителей МЧС, возгорание началось в двухэтажном кирпичном административном здании. Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров, частично обрушилась кровля.

На месте происшествия проводится эвакуация. По предварительным данным, из загоревшегося здания были выведены 50 человек. Поиски тех, кто мог остаться в нем, продолжаются. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. О причинах ЧП также пока не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проверить надежность электропроводки в доме. Неисправности этих систем все чаще приводят к пожарам, в которых могут погибнуть люди. Короткое замыкание — первое в «рейтинге», а потому каждый должен знать, как сделать свое жилище максимально безопасным. В большинстве случаев для этого достаточно мотка изоленты, а проверить состояние электропроводки можно и самостоятельно.