Whiskas и Pedigree исчезнут из РФ? Производитель прокомментировал ситуацию

Слухи о запрете ввоза популярных кормов для животных из-за вспышки ящура в Европе распространяются в сети.

Корма Whiskas, Felix, Chappi, Pedigree, Pro Plan, «Гурмэ» и «Дарлинг» продолжат продавать в России. Об этом «Вечерней Москве» заявили в компании Mars, которая производит известные марки корма для животных.

Компания прокомментировала появившиеся в сети сообщения о том, что ее продукция может исчезнуть с прилавков российских магазинов из-за вспышки вируса ящура в Евросоюзе.

«Все линейки наших кормов для животных производятся в полном объеме, снижение не планируется. Наша продукция более чем на 90% производится из российского сырья. У нас есть запас и кормовых добавок, и альтернативные варианты рецептур», — заявили в Mars.

Также компания сообщила о направлении в Россельхознадзор просьбы об оперативной аттестации проверенного зарубежного производителя необходимых добавок без ящура.

В декабре мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о проведении конкурса на создание производства лечебных кормов для животных, которые содержатся в городских приютах.

Согласно условиям контракта, победитель конкурса обязан в течение двух лет создать или модернизировать производство сухих и консервированных кормов в Москве, а вместе с тем организовать лабораторию для контроля качества продукта.

При этом правительство Москвы намерено закупить 27 тысяч тонн кормов в течение десяти лет. Такая мера позволит обеспечить приюты качественной едой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что корма для животных войдут в России в число товаров, которые невозможно будет реализовать просроченными.