Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации

Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Соответствующее решение было принято Арбитражным судом Московской области по иску Генпрокуратуры.

В отношении аэропорта Домодедово введено внешнее управление, он фактически перешел под управление Росавиации. Соответствующее решение 1 февраля принял Арбитражный суд Московской области по заявлению Генпрокуратуры. Информацию подтвердили два источника 5-tv.ru, близкие к Минтрансу.

Один из них отметил, что в настоящее время идет судебный процесс, оперативное управление Домодедово фактически передано Росавиации.

Иск Генпрокуратуры к 32 юридическим и физическим лицам, связанным с аэропортом Домодедово, был подан 28 января. Также ведомство запросило у суда принятия обеспечительных мер в отношении структур Домодедово.

По данным издания «Коммерсантъ», иск был подан после проверки порядка приватизации объектов в Домодедово. В свою очередь «Ведомости» писали, что аэропорт оказался под контролем резидентов иностранных государств, у которых нет прав на виды деятельности, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тамбовский районный суд по требованию Генпрокуратуры изъял у бизнесмена Юрия Шефлера активы водочных брендов Moskovskaya и Stolichnaya в пользу государства. До этого суд удовлетворил требование Генпрокуратуры признать иностранные компании Шефлера Amber Beverage Group Holdings и Stoli Group экстремистским объединением за финансирование украинской армии.

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