Украинская сторона готова убивать своих же «товарищей», чтобы они не могли рассказать правду о состоянии армии и не участвовали в обменах.

Украинские боевики пытаются ликвидировать сослуживцев, которые попали или добровольно сдались в плен российским бойцам. Об этом рассказал пленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Прокопенко, который сам едва не погиб от рук «побратимов».

По словам украинца, он оказался в плену 25 декабря прошлого года, когда вместе с несколькими сослуживцами находился на позиции в Курской области.

«Слышим какой-то шум, мы даже не поняли, что произошло. Ваша штурмовая группа забежала и сказала: „Хотите жить — сдавайтесь“. Нас там было шесть человек, мы вышли все и сдались», — рассказал боевик.

Когда украинских пленных вели на российские позиции, их атаковали FPV-дроны ВСУ, пытаясь уничтожить всю группу.

«По нам просто начали фигачить наши же FPV. Одного даже задвухсотило от прямого скида. Меня контузило и посекло немножко осколками от нашей „Бабы-яги“. Скорее всего, они знали, что это пленные идут. Чтобы не было пленных», — рассказал пленный.

По его мнению, что украинская сторона готова убивать своих же «товарищей», чтобы они не могли рассказать правду о состоянии ВСУ и не участвовали в обменах.

Прокопенко обратился к сотрудникам украинских ТЦК с призывом «прекращать беспорядок» и «насильно затаскивать» людей в машины. Боевик предупредил военкомов, которых на Украине называют «людоловами», что люди скоро реально поднимутся, и «будет вам не очень хорошо».

Также украинец попросил записать его обращение к президенту* Украины Владимиру Зеленскому.

«Владимир Александрович, заканчивай этот бардак… Гибнут люди. Прекращай это все, надоела война, хватит с нас этого всего. Пойди туда сначала, почувствуй, что это такое, когда тебя насильно отправляют в армию, и потом узнаешь, что это такое, потом будешь что-то умничать там сидеть», — сказал Прокопенко.

Российские бойцы, по его словам, отнеслись к нему и другим пленным «полностью адекватно»: дали закурить, поесть, угостили чаем, «никто не трогал и не обзывал».

Ранее 5-tv.ru показал пленного боевика ВСУ, который признался в зверских преступлениях в Курской области.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.