Титул главной красавицы, страшная болезнь и мировое признание: что известно о Ханде Эрчел

Юра Борисов, не так давно отметивший 32-летие, стал самым популярным российским актером и за рубежом, и дома. Голливуд объявил номинантов на премию «Оскар», и артист стал первым, кто действительно рискует забрать себе статуэтку за всю историю РФ.

Немудрено, что теперь успехи Юры Борисова находятся под пристальным наблюдением как отечественных, так и зарубежных коллег. Особых почестей и похвал Борисов удостоился от коллег по турецкому цеху.

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел на пресс-конференции в Москве открыто созналась, что была бы не против отсмотреть все проекты коллеги по цеху.

«К сожалению, пока у меня не было возможности посмотреть какие-то российские фильмы, сериалы. Я уверена, что очень достойные работы. Я слышала, что есть молодой актер Юра Борисов, я хотела бы познакомиться с его творчеством», — отметила она.

Открытый комплимент творчеству Борисова от главной турецкой красавицы тут же спровоцировал нешуточный переполох. Что известно о Ханде Эрчел, которую называют одной из самых перспективных актрис Турции — читайте на 5-tv.ru.

Биография

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Ханде Эрчел родилась 24 ноября 1993 года в Бандырме, портовом городе на побережье Мраморного моря. Она стала вторым ребенком в семье торговца и домохозяйки. Помимо Ханде родители Эрчел воспитывали старшую сестру будущей звезды — Гамзе.

Стать звездой в кадре Эрчел мечтала практически с детства: девушка с юности увлекалась рисованием и активно участвовала в школьных спектаклях. В старших классах учителя стали доверять будущей актрисе главные роли в небольших постановках.

Правда, в последний момент Эрчел почему-то передумала и сразу после окончания школы отказалась поступать в театральный вуз. Вместо этого турчанка с магнетической улыбкой подала документы на факультет искусств в одноименный университет имени Мимара Синана.

В 19 лет Хандэ Эрчел, еще будучи студенткой вуза, в первый раз приняла участие в конкурсе красоты в Грузии. Сраженные красотой юной Эрчел судьи тут же поставили девушку на второе место, фактически, открыв ей путь в большой модельный бизнес.

Карьерный взлет

С тех пор Ханде Эрчел была практически нарасхват, причем не только у модельеров и стилистов, но и у режиссеров со сценаристами. В 2012 году Ханде Эрчел получила свою первую роль — турчанке предложили воплотить в жизнь роль Захиде в сериале «Королек — птичка певчая».

Образ медсестры стал первой по-настоящему значимой ступенькой в карьере Эрчел. Уже позже, в интервью для местной прессы, актриса созналась, что Захиде — не тот герой, о работе над которым она мечтала, но, безусловно, это помогло ей поверить в себя и начать штурмовать кино-Олимп.

Настоящая популярность пришла к модели вместе со съемками Эрчел в сериале «Дочери Гюнеш». К менеджеру Эрчел выстроились в очередь рекламодатели: посотрудничать с перспективной актрисой хотели рекламные менеджеры самых известных косметических марок. Всего за несколько лет турчанка стала лицом уходового бренда для волос, известного своей продукцией на весь мир.

После этого она стала получать только главные роли. Сериал «Любовь не понимает слов» принес ей титул лучшей комедийной актрисы, а проект «Кольцо» только закрепил позиции.

Оглушительный триумф ждал в 2020 году, когда Ханде Эрчел исполнила главную роль в турецком сериале «Постучись в мою дверь». По замыслу режиссеров, флористка Эда Йылдыз резко меняет свою жизнь, влюбляясь в успешного бизнесмена Серкана Болата.

Сериал быстро завоевал популярность сначала в Турции, а затем и за ее пределами. Роль принесла актрисе несколько престижных наград, включая Golden Wings и KTÜ Media Awards. История любви героев получила отклик в разных странах, и даже Россия сняла адаптацию этого проекта, пригласив на роли своих артистов.

Самая красивая женщина мира

© РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В 2020 году британские таблоиды объявили Ханде Эрчел самой красивой женщиной мира. Девушка возглавила рейтинг, обойдя самых ярких и популярных голливудских красавиц — Эмму Уотсон, Сальму Хайек, Селену Гомес, Миранду Керр и других.

Победа в рейтинге принесла Эрчел миллионы новых подписчиков в социальных сетях: на тот момент число фолловеров в микроблогах Ханде достигло 17 миллионов и увеличивается с каждым днем.

Семейное горе

В 2018 году Ханде Эрчел вынуждена была отказаться от всех предложений по работе в кино. В семью знаменитости пришла беда — мать брюнетки заболела лейкемией. Болезнь прогрессировала быстро, врачи делали все возможное, чтобы спасти пациентку. Все свободное время актриса проводила рядом с матерью в палате, оплачивая все счета и вдохновляя близкого человека на борьбу за жизнь.

До последнего актриса надеялась на чудо, но в январе 2019 года ее мама скончалась спустя год лечения. Эрчел не сразу нашла в себе силы вернуться в кино, но понимала, что сидеть в четырех стенах для нее еще более невыносимо.

Уже в сентябре 2022 года судьба снова испытала Ханде Эрчел на прочность. Двухлетняя племянница актрисы, Мави, заболела раком. Гамзе Эрчел, сестра актрисы, попросила не беспокоить семью лишними вопросами. Но в конце 2023 года пришло долгожданное облегчение: в канун 2024 года Гамзе сообщила, что Мави выздоровела.

Личная жизнь

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В 2015 году в жизнь Ханде Эрчел постучалась любовь. Девушка влюбилась в коллегу Экина Мерт Даймаза. Их отношения, начавшиеся на съемках сериала «Запах клубники», длились два года. Романтическим моментом стала поездка в Париж, где их засняли папарацци. Однако в 2017 году пара рассталась, причины так и остались неизвестными.

Следующим важным человеком в жизни Ханде стал певец Мурат Далкылыч. Их отношения длились три года, и многие поклонники ждали свадьбу. Избранник Ханде Эрчел не скрывал, что очень мечтает создать с актрисой семью и готовится сделать избраннице предложение.

Пара внезапно распалась во время съемок турчанки в сериале «Постучись в мою дверь». Уже позже, в откровенных интервью Ханде Эрчел признавалась, что, несмотря на перипетии, им с Далкылычем удалось сохранить теплые отношения.

После Мурата Далкылыча в жизни Ханде Эрчел появился Керем Бюрсин. Их роман развивался стремительно на глазах миллионов фанатов, и уже через считанные месяцы в СМИ судачили о скорой свадьбе и скором рождении общих детей.

Однако в 2022 году пара неожиданно объявила о расставании. Причины разрыва не были официально озвучены, но журналисты написали о возможных изменах актера. Якобы Бюрсин положил глаз на коллегу, с которой снимался в одном из проектов. Ни имя любовницы, ни сам проект тогда так и не рассекретили, а Эрчел на вопросы репортеров лишь отмолчалась.

С 2023 года сердце главной красавицы Турции занято: под натиском обаяния избранницы пал бизнесмен и миллиардер Хакан Сабанджи. Турок — наследник одной из самых богатых семей в стране, владельцев компании, специализирующейся на морских перевозках.

Теперь поклонники актрисы с нетерпением ждут, когда же состоится свадьба Ханде Эрчел. Родственники жениха, впрочем, поздравлять влюбленных не планируют: по слухам, родители Сабанджи пребывают в недоумении от выбора собственного сына. Профессия Эрчел кажется им недостаточно перспективной и оплачиваемой.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем звезда турецких сериалов, актриса Ханде Эрчел видит секрет популярности турецкого кинематографа в мире.