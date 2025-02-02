Диета буддийских монахов: диетолог разложила по полочкам необычный способ похудеть

Вам стоит запомнить пять простых правил.

Врач рассказала, что будет, если питаться по методике монахов из буддийских храмов. Как пишет издание KP.RU со ссылкой на диетолога Ирину Бережную, эти простые правила действительно способны пойти на пользу вашей фигуре.

Всего данная диета базируется на пяти правилах: во-первых, следует определить тип вашего тела и вкусовые предпочтения. Так, худощавым любителям сладкого и острого стоит сделать упор на теплом и жидком питании, прожорливым и упитанным людям необходимо пить больше прохладной воды, отказаться от жареного и пряного и есть побольше сырой пищи, а крупным людям лучше обратиться к теплому питью и исключить из рациона жирное и маслянистое.

Когда вы определились со своим типом — возьмите за правило не есть после 18:00. Монахи объясняют это тем, что Будда ел лишь утром и в обед, однако диетологи рекомендуют поступать менее фанатично и ограничиться хотя бы четырехчасовым перерывом между приемами пищи. Главное — не есть менее, чем за два часа до сна. Если же желание поесть становится невыносимым — перекусите вареным яйцом или куриной грудкой.

Третье правило — это отказаться от перекусов за компанию с кем-то. Буддисты считают, что, когда мы подражаем кому-то в еде — мы потребляем намного больше, чем нужно нашему организму. Диетолог полностью солидарна с этим мнением, ведь наш мозг не воспринимает такие перекусы за полноценный прием пищи, а организм, напротив, — откладывает съеденное в лишние килограммы.

Четвертое правило — это не смешивать продукты. Ученые сомневаются, что потребление разных видов пищи как-то ухудшает самочувствие, однако и вреда от раздельного питания никакого нет, так что этот пункт остается на ваше усмотрение.

И последнее правило гласит — медленная ходьба после еды улучшает пищеварение. И диетолог согласна с этим, ведь после трапезы в желудок приливает кровь, так что минимальная физическая нагрузка поможет улучшить все обменные процессы.

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