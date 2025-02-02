Когда наши военные вошли в село, они первым делом нашли жуткие свидетельства бесчеловечности противника.

Спонсоры закрывают глаза на те зверства, что творят украинские боевики на подконтрольной пока им территории. На прошлой неделе мы рассказывали о найденных в деревне Русское Поречное убитых мирных жителях.

На этой неделе стали известны подробности жуткой расправы. Корреспондент «Известий» Александр Федорчак встретился с одним из участников нападения, попавшим к нам в плен.

Невозмутимо, даже как-то буднично этот человек рассказывает, чем он занимался в Русском Поречном вместе со своей бригадой.

«Мы зашли в дом, первый дом, там была девушка лет от 18 до 20. Девушку избили и изнасиловали. Поставил на колени и выстрелил в затылок», — говорит военнопленный боевик ВСУ, Евгений Фабрисенко.

И такое, говорит он, было практически каждый день. Неважно кого встречали: мужчины, женщины, молодые или пожилые. Приказ, буквально, зачистить населенный пункт от гражданского населения поступил сверху.

«Открыли сарай, там в стоге сена прятались три бабушки и три дедушки. Мы их вывели, связали руки, спустили в подвал. Потом Мотыль достал не с сумки, а с подсумка граната F1 и кинул в подвал», — продолжает военнопленный.

Мотыль — это старший группы. После зверств он угощал своих водкой и наркотиками. Всего в этой команде было пять человек. Личности каждого уже установлены. И точное количество их жертв — 22 человека.

«Когда они убивали мужчин, я женщину насиловал. Вторую женщину изнасиловал мой сослуживец Художник. Изнасиловал, потом поставил ее на колени, а я застрелил», — продолжает говорить военнопленный ВСУ.

Сколько еще групп творили такое же, еще предстоит выяснить. В Поречном продолжают работать наши бойцы вместе со следователями. Уже понятно, что-то, о чем рассказывает ВСУшник, носило массовый характер. Далеко не в одном подвале похожая картина, а порой и страшнее.

«Мирных жителей лишали жизни с особой жестокостью. Истязали, с использованием электричества. Затем убивали выстрелами в голову или душили. Избивали пострадавших до наступления смерти», — рассказывает заместитель руководителя следственного управления ГВСУ СК России, Андрей Дурасов.

«Я признаюсь, что для судебно-медицинского эксперта было сложно исследовать эти трупы. Прежде всего психологически. Потому что мы понимаем механизм образования повреждений. Мы понимаем какую боль испытывали эти люди», — сказала Татьяна Балеевских, и. о. начальника ОБУЗ г. Курска «бюро судебно-медицинской экспертизы».

Забрасывать гранатами подвалы с мирными — характерный почерк для этих ВСУшников. Наши бойцы, которые освобождали поселок и первыми находили все эти жуткие свидетельства бесчеловечности противника, видели, что жители села, несмотря на весь кошмар, до последнего пытались защитить своих близких.

«Три тела лежали у входа. Кто-то пытался защитить своим телом, как мы поняли, потому что по кускам собирали грубо говоря», — рассказывает военнослужащий мотострелкового подразделения группировки войск «Север», с позывным «Лорд».

И это далеко не один пример мужества.

«Мужчина накинулся на меня с кирпичом. Его застрелили Мотыль с Художнком», — говорит военнопленный.

Сейчас, когда о зверствах ВСУ стало известно, к следователям начали обращаться люди. Александр Саньков из Курской области выехал в начале оккупации. В Русском Поречном остался отец, который последний раз на связь выходил еще в сентябре.

«Он мне сказал, что они везде. Никуда я не пойду. Они везде. Он никуда не передвигался. Не выходил из дома. Типа если он еще раз выйдет, его пристрелят. Ограничивали в передвижении. Воды не было в колонке. Он ходил в колодец», — говорит Александр Саньков потерпевший.

Жив ли отец Александра, пока нельзя точно сказать, расследование продолжается. Все виновные понесут максимально возможное наказание.

Примечательно что в так называемом «цивилизованном мире», реакции ноль. Никто не то чтобы осудил, даже слова не сказал. ООН, Совет по правам человека, официальные лица, особенно молчат все те Европейские спонсоры режима, которые с Украиной до конца, которые и оружием снабжают таких вот бойцов и обучают их на своих базах, приглашают на официальные церемонии и чествуют в прессе.