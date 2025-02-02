«Я хотел бы»: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 27 0

Зеленский заявил о готовности к переговорам по урегулированию с участием РФ

«Я хотел бы»: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Фото: © РИА Новости/Максим Гучек

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По его словам, в урегулировании конфликта должны участвовать США и ЕС.

Президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на начало переговорного процесса по урегулированию конфликта. В беседе с Associated Press. он отметил, что такая беседа должна произойти после его общения главой США Дональдом Трампом, а также при участии не только Москвы и Киева, но и Брюсселя, Вашингтона.

«Мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты, Украину и Россию. Голос Евросоюза также должен быть услышан», — приводит слова главы киевского режима агентство.

При этом Зеленский добавил, что такой многосторонний диалог был бы справедлив и эффективен, но отметил, что не знает, «чем это обернется».

Зеленский также рассказал, что Киев поддерживает контакты с Вашингтоном, но консультации носят лишь общий характер. Он выразил надежду на скорую очную встречу с Дональдом Трампом для разработки плана перемирия. По словам главы Незалежной, у него вызывает недовольство то, что американская сторона собирается вести дискуссии с РФ без участия Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

+1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:17
«Я хотел бы»: Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
1:51
ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже
1:26
Семь мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ по ДНР
1:04
«Впали в русофобию»: глава Карелии об инциденте с русским мальчиком в Финляндии
0:41
«Ты объелась?» — реакция сына Иды Галич на ее беременность
0:23
«Полгода и погнали»: Анна Хилькевич о намерении стать матерью в четвертый раз

Сейчас читают

«Впали в русофобию»: глава Карелии об инциденте с русским мальчиком в Финляндии
Сам себе подарок: звезды на красной дорожке премьеры фильмы Льва Лещенко «О первой любви»
Мэтру российской эстрады — 83: Лев Лещенко принимает поздравления с днем рождения
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год