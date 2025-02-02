По его словам, в урегулировании конфликта должны участвовать США и ЕС.

Президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на начало переговорного процесса по урегулированию конфликта. В беседе с Associated Press. он отметил, что такая беседа должна произойти после его общения главой США Дональдом Трампом, а также при участии не только Москвы и Киева, но и Брюсселя, Вашингтона.

«Мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты, Украину и Россию. Голос Евросоюза также должен быть услышан», — приводит слова главы киевского режима агентство.

При этом Зеленский добавил, что такой многосторонний диалог был бы справедлив и эффективен, но отметил, что не знает, «чем это обернется».

Зеленский также рассказал, что Киев поддерживает контакты с Вашингтоном, но консультации носят лишь общий характер. Он выразил надежду на скорую очную встречу с Дональдом Трампом для разработки плана перемирия. По словам главы Незалежной, у него вызывает недовольство то, что американская сторона собирается вести дискуссии с РФ без участия Украины.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.