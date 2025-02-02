Армия США раскрыла имя третьего члена экипажа разбившегося вертолета

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Евгения Романова
Евгения Романова 10 0

Капитан Лобах была третьим членом экипажа врезавшегося в самолет вертолета

Раскрыто имя третьего члена экипажа вертолета, врезавшегося в самолет в США

Фото: www.globallookpress.com/Petty Officer 1st Class Brandon

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Военный пилот была удостоена нескольких наград.

Армия Соединенных Штатов опубликовала имя третьего погибшего члена экипажа военного вертолета Black Hawk, который врезался в самолет возле аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне.

«Капитан Ребекка М. Лобах из Дарема, Северная Каролина, служила офицером авиации в регулярной армии с июля 2019 года по январь 2025 года», — сказал он.

По данным Пентагона, у Лобах не было опыта развертывания в боевых условиях. При этом она была удостоена нескольких наград. Среди них медали «За службу в национальной обороне», «За заслуги перед армией» и «За достижения в армии».

Самолет American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk с тремя пилотами в ночь на 30 января. Это случилось в Вашингтоне неподалеку от Национального аэропорта имени Рональда Рейгана. Оба воздушных судна упали в реку Потомак. Выживших нет.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова озвучила имена троих погибших в крушении самолета россиян: Евгения Шишкова, Вадим Наумов и Инна Волянская. В США они работали тренерами по фигурному катанию. Информация о четвертом погибшем с паспортом гражданина России проверяется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погибших в авиакатастрофе фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова похоронят в США.

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