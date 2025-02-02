В Ростовской области мужчину проткнуло штырем после падения на цветочную клумбу

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 728 0

Металлический прут разорвал пострадавшему мочевой пузырь.

Ростовские врачи спасли мужчину после падения на клумбу с металлическим штырем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В Ростовской области мужчина попал в больницу после падения на цветочную клумбу. Его тело проткнул металлический прут. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Инцидент произошел, когда пострадавший загружал коробки в машину. Он оступился и случайно упал на клумбу, где металлические пруты поддерживали растения. Один из таких прутьев пропорол ему мягкие ткани.

Мужчина был срочно госпитализирован в ростовскую городскую больницу № 6. На помощь к коллегам незамедлительно выехал врач-уролог Сергей Тихоненко из отделения урологии ГБСМП Ростова-на-Дону.

«В ходе диагностики доктор Тихоненко провел ревизию органов брюшной полости, где выявил разрыв мочевого пузыря и разрыв его задней стенки, соединенный с раневым каналом. Фактически, металлический прут пропорол мочевой пузырь пациента насквозь», — говорится в сообщении.

Все повреждения были ушиты. Пациент смог полностью восстановиться в кратчайшие сроки с минимальным риском инфекционно-воспалительных осложнений. В ведомстве отметили, что мужчину выписали из больницы.

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В Ростовской области мужчину проткнуло штырем после падения на цветочную клумбу

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