«Будете наслаждаться»: мешают ли брекеты и элайнеры интимной жизни

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 27 0

Элайнеры не препятствуют личной жизни людей

Фото, видео: www.globallookpress.com/Felix Vogel; 5-tv.ru

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Выравнивание зубов для многих — настоящее испытание.

Ношение элайнеров не препятствует интимной жизни. Более того, данная альтернатива привычным брекетам в принципе не причиняет абсолютно никакого дискомфорта. Об этом 5-tv.ru заявил стоматолог-хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед и ортодонт Арам Давидян.

Специалист уточнил, что пациенты часто негативно воспринимают тот факт, что им нужно выравнивать зубы с помощью брекетов. Они боятся, что это будет препятствовать их личной жизни.

«Сама по себе установка брекетов, конечно же, влияет на внешний вид. Как правило, это заметные системы <…> В целом, когда лечение завершено и вы получаете удовлетворительную улыбку, брекеты будут сняты и вы будете наслаждаться вашей улыбкой», — отметил стоматолог.

В первые недели после фиксации системы возможно развитие дискомфорта. Однако уже через неделю дискомфорт проходит. Тем более что в современном мире есть много альтернатив брекетам. Например, элайнеры.

«Они (элайнеры — Прим.ред) абсолютно незаметны на зубах, комфортно носятся. Они быстро и незаметно для окружающих исправляют положение ваших зубов», — советует специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каких правил стоит придерживаться на современном свидании.

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