Собянин: около полутора тысяч остановочных павильонов установят в Москве в этом году

2025 году в столице продолжат менять устаревшие остановки наземного транспорта. Москвичи будут проводить время в ожидании трамвая или электробуса в более комфортных и безопасных условиях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

«Обновляем павильоны с 2015 года. В прошлом году установили больше 2,7 тысячи современных конструкций, еще около 1,5 тысячи планируем установить в 2025-м», — написал мэр Москвы.

Новые остановки изготовлены из прочных и износостойких материалов. Каркас сделан из алюминия и нержавеющей стали, стекла — из триплекса, который при повреждении не разлетается на осколки. Скамейки производят из негорючего материала.

Все павильоны оформлены в едином стиле. В них увеличена площадь крыши, установлены информационные лайтбоксы, есть видеонаблюдение и освещение.

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