«Кровавая провокация»: Москалькова потребовала от ООН осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Омбудсмен назвала уничтожение гражданского объекта, в котором были незащищенные люди, преступлением, которому не будет прощения.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ООН, Совет Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе осудить ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по школе-интернату в городе Суджа Курской области.

«Обращаюсь к Верховному комиссару ООН по правам человека, председателю комитета ООН по правам человека, директору БДИПЧ ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, а также Комиссару Совета Европы по правам человека с требованием осудить преступление против человечности, совершенное киевским режимом. <…> Если права человека для вас не пустой звук, вы не имеете права отмолчаться!» — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Она указала, что ВСУ устроили кровавую провокацию в Судже, ударив по школе-интернату, где незаконно удерживали российских граждан.

Москалькова назвала уничтожение гражданского объекта, в котором были самые незащищенные люди, преступлением, которому не будет прощения и забвения, а все виновные в нем понесут неотвратимое и суровое наказание.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры осудить варварский удар ВСУ по школе-интернату в Судже.

Дипломат подчеркнула, что преднамеренный обстрел интерната является очередным доказательством бесчеловечных действий украинской стороны. Захарова добавила, что ответственность за преступления также понесут все государства, снабжающие Украину оружием.

«Очевидно, что вину за этот теракт несут все страны, продолжающие упрямо и безответственно накачивать киевский режим вооружениями, тем самым способствуя его кровавым преступным деяниям», — приводятся слова Захаровой на сайте Министерства иностранных дел РФ.

В свою очередь Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте против командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши, отдавшего приказ о нанесении удара по школе-интернату в Судже.

По данным следствия, 1 февраля 2025 года Карпуша отдал незаконный приказ своим подчиненным о нанесении ракетного удара по зданию школы-интерната в Курской области, где находились мирные жители.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 2 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже. Запуск был произведен из Сумской области. В Минобороны РФ назвали атаку провокацией, осуществленной с целью отвлечь внимание от зверств в Русском Поречном, которые творит киевский режим. Удар по школе-интернату продемонстрировал террористическую и нечеловеческую сущность тех, в чьих руках находится власть в Киеве.