ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 36 0

Точное количество пострадавших неизвестно.

ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в Судже

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Тема:
Курская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли целенаправленный ракетный удар по школе-интернату в городе Суджа в Курской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Представители ведомства отметили, что произведенная атака — провокация, осуществленная с целью отвлечь внимание от зверств в Русском Поречном, которые творит киевский режим. Удар по школе-интернату продемонстрировал террористическую и нечеловеческую сущность тех, в чьих руках находится власть в Киеве.

Российские силы ПВО зафиксировали, что запуск ракет ВСУ был произведен из Сумской области, добавили в оборонном ведомстве.

Временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что точное количество пострадавших пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как наши бойцы освобождали Николево-Дарьино в Курской области.

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