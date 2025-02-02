«Это неправда»: Зеленский о помощи США Украине на $200 миллиардов

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Зеленский: Украина не получала 200 миллиардов долларов от США

Зеленский заявил, что ему неизвестно о помощи США Украине на $200 миллиардов

Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава киевского режима утверждает, что получил лишь «76 с чем-то миллиардов».

Президент* Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press заявил, что понятия не имеет, куда делись выделенные США 200 миллиардов долларов на военную помощь. По его словам, Киев получил от Вашингтона лишь немногим более 75 миллиардов.

«Когда говорят, что Украина во время войны получила 200 миллиардов долларов на поддержку армии и так далее, — это неправда. Я не знаю, где все эти деньги. Может, это правда с точки зрения того, как оно на бумаге», — заявил Зеленский.

Он утверждает, что Киев не получил даже половины выделенной помощи. По словам главы киевского режима, те 177 миллиардов долларов, которые в США называют «точной цифрой», поддержанной Конгрессом, Киеву выделялись «не деньгами, а оружием». Поэтому в денежном эквиваленте Украина получила только «76 с чем-то миллиардов».

Assосiated Press ранее сообщало, что после заморозки президентом США Дональдом Трампом финансирования зарубежных программ без зарплат могут остаться украинские чиновники. По разным оценкам, до 90% всех денег Киева было западной помощью.

Прекращение финансирования уже сохраняет в американском бюджете примерно по одному миллиарду долларов ежедневно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько США заработали на войне на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
97.81
-0.20 102.13
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:35
Особенно мощные: четыре вспышки произошли на Солнце
22:13
Силы ПВО ликвидировали два украинских дрона над Белгородской и Ростовской областями
21:58
«Это неправда»: Зеленский о помощи США Украине на $200 миллиардов
21:37
Собянин: около полутора тысяч остановочных павильонов установят в Москве в этом году
21:20
Россиянин по прозвищу Пельмень выиграл титул лиги главы UFC по пощечинам
21:02
Обрушилась крыша: склад загорелся на северо-востоке Москвы

Сейчас читают

«Встанут у ноги хозяина»: Путин заявил, что Трамп наведет порядок в Европе
Тулуп, скамейка и голубая лошадка: ТОП находок в канализации за 2024 год
Безопасность в опасности: скандал разгорелся в Петербурге из-за закупки систем для школ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год