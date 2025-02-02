В США пассажирский самолет загорелся во время взлета

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 58 0

В США во время взлета загорелся двигатель пассажирского самолета

Фото, видео: Reuters/Toru Hanai; Соцсети; 5-tv.ru

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Эвакуированы 104 пассажира и пять членов экипажа.

В США самолет Airbus A319 авиакомпании United Airlines загорелся во время взлета. Боинг должен был лететь из Хьюстона в Нью-Йорк. Все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы по лестницам и аварийному трапу, сообщил телеканал Fox 26.

«О пострадавших не сообщается. 104 пассажира и пять членов экипажа были эвакуированы», — сказано в сообщении.

Исходя из актуальной информации, предоставленной Федеральным агентством гражданской авиации, авария случилась из-за неисправности в двигателе самолета. Возгорание в области крыла было видно из иллюминаторов, пассажиры обратили на него внимание. Эксперты занимаются расследованием обстоятельств инцидента. В США это третье за неделю авиапроисшествие и второе с боингом авиакомпании United Airlines

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет упал рядом с жилым кварталом в Филадельфии. Местные журналисты сообщают о жертвах. Пассажирский лайнер разбился неподалеку от жилого квартала, расположенного на северо-востоке города Филадельфии. На борту находилось шесть человек. На месте падения боинга начался пожар.

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